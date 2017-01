Mass Effect Andromeda: nuovi dettagli sul comparto multiplayer

Tramite le pagine di Kotaku Australia, Mike Gamble diha recentemente svelato nuovi dettagli sulla componente multiplayer di, nuovo episodio della serie in uscita il 23 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Gamble ha confermato la presenza di una modalità multiplayer co-op dove i giocatori dovranno collaborare per eliminare orse di nemici. I risultati ottenuti in multiplayer avranno un impatto sullo Story Mode, anche se non è stato possibile avere altri dettagli in merito.

Inoltre, scopriamo che sarà possibile accedere al multiplayer durante qualsiasi partita, senza bisogno di tornare al menu principale: "In Mass Effect Andromeda c'è un sistema che vi permetterà di passare dalla componente single player al comparto multigiocatore senza bisogno di uscire dala partita. Dal punto di vista narrativo è tutto collegato, dunque ci è sembrata la soluzione migliore per garantire una certa continuità."

Ricordiamo che Mass Effect Andromeda sarà disponibile dal 23 marzo, Electronic Arts ha recentemente aperto i preordini, svelando anche i bonus riservati a coloro che prenoteranno il gioco.