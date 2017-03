Mass Effect Andromeda: nuovi dettagli sul multiplayer; le mappe saranno gratuite

Fernando Melo diha oggi confermato cheincluderà le cosiddette "Missioni", ovvero delle quest relegate al comparto multiplayer del titolo.

Al termine delle "Missioni" potrete riscattare i "Pathfinder Rewards", delle speciali ricompense utilizzabili sia nella campagna che in multigiocatore se affrontate personalmente, o solo in multiplayer se affiderete la quest ad una squadra guidata dall' I.A. (non potranno prendervi parte i membri del vostro personale equipaggio).

BioWare ha inoltre dichiarato che, esattamente come successo in Mass Effect 3, le mappe multiplayer che verranno rilasciate dopo il lancio del gioco saranno fruibili in modo totalmente gratuito.

Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo inoltre che la prova fornita da EA Access includerà delle limitazioni nella campagna single player del gioco.