Mass Effect Andromeda: nuovi dettagli sul sistema dei dialoghi

Intervistato da Official Xbox Magazine, il Direttore Creativo di(Mac Walters) ha rivelato alcuni dettagli sul sistema di dialoghi del nuovo capitolo della saga.

Queste le parole di Walters: "Rinnegato ed Eroe sono due concetti superati. Sono riferimenti pensati per adattarsi al personaggio di Shepard, dunque non aveva più senso mantenerli. Il nuovo sistema di dialogo è maggiormente basato sull'idea di approvare o disapprovare. Nella trilogia originale, potevamo scegliere di agire da Rinnegato, in questo modo si sapeva dove muovere lo stick nel corso della conversazione... non bisognava riflettere, perchè ogni volta bastava selezionare la risposta da Rinnegato. Con il nuovo metodo, la scelta cambierà in base alla situazione e al personaggio con cui stiamo dialogando, di conseguenza dovremo essere più attenti a quello che accade nella conversazione."

Mac Walters fa sapere poi che la voce dei personaggi potrà essere modulata su quattro diversi toni, maggiori dettagli in merito verranno diffusi prossimamente. Mass Effect Andromeda sarà disponibile in Europa dal 23 marzo nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC.