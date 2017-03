Mass Effect Andromeda: BioWare diffonde nuovi dettagli

In attesa che il gioco debutti il prossimo 23 marzo, gli sviluppatori di, come sempre molto eloquenti su Twitter, continuano ad anticipare diversi dettagli sul nuovo capitolo della celebre saga RPG.

Sappiamo che il gioco è ambientato nell'Heleus Cluster. Questa costellazione sarà facilmente traversabile grazie alla Iperluce, metodo di viaggio che i fan della saga hanno già avuto modo di conoscere. Le esplorazioni sui pianeti, invece, saranno libere e ricche di personaggi da incontrare e storie da scoprire.

Scott e Sara Ryder non saranno personaggi speculari: le loro personalità saranno infatti ben distinte, e i loro dialoghi non si diversificheranno solo in ambito romance. Per quanto riguarda queste ultime, è stato inoltre confermato che i potenziali partner con cui intraprendere relazioni amorose non sono limitati ai soli membri del proprio equipaggio.

Sarà possibile affrontare diversi New Game+ in successione con lo stesso personaggio, e i nemici scaleranno in base alle proprie caratteristiche, e non al numero dei cicli.

Sia il giocatore che i membri dell'equipaggio possono continuare a livellare finché avranno punti XP da spendere. I compagni di squadra, inoltre, potranno avanzare di livello passivamente, senza la necessità di dover scendere sul campo di battaglia.

La maggior parte dell'equipaggiamento sarà suddiviso in pezzi da indossare singolarmente, e tutti saranno liberamente mescolabili. Vi sono, tuttavia, dei 'pezzi interi', personalizzabili anch'essi tramite cambi di colore e di pattern.

Su PC, i controller avranno la mira assistita, ma l'opzione sarà disattivabile in qualsiasi momento.

Ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. In calce all'articolo potete dare uno sguardo ad un nuovo screenshot del multiplayer di gioco, che ci mostrano le "Bonus Stats", per la prima volta introdotte nella saga.