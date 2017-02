Mass Effect Andromeda: nuovi dettagli sulla storia e sulla mappa

Dopo le ultime informazioni sul sistema di dialogo e sulle quest secondarie diè tornata a parlare della nuova avventura spaziale, facendo emergere altri dettagli sulla trama e sulla strutturazione della mappa.

"La storia non si focalizza soltanto sul cast principale. La storia racconterà della sopravvivenza, dello spirito di adattamento, degli abitanti di Andromeda, della lealtà. In questa nuova Galassia ci saranno cose che non sarete in grado di controllare.", afferma il Producer Michael Gamble, sottolineando che in Mass Effect: Andromeda non ci sarà una minaccia globale come quella rappresentata dai Razziatori nella trilogia originale. In termini di esplorazione e gameplay, invece, è stato confermato che le missioni della storia saranno localizzate in una specifica area della mappa (invece di avere una struttura open-world).

Il gioco uscirà il prossimo 23 Marzo su PC, Xbox One e Playstation 4.