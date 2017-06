Mass Effect Andromeda: nuovi risvolti sul travagliato processo di sviluppo

In un lungo articolo pubblicato sulla testata di Kotaku da Jason Schreier, emergono nuovi dettagli sul travagliato processo di sviluppo di Mass Effect Andromeda, RPG fantascientifico pubblicato quest'anno da BioWare.

Il resoconto di Schreier è il frutto di ricerche ed interviste di ex-sviluppatori che hanno voluto rimanere anonimi, e dipinge una situazione lavorativa non facile. Tra i molteplici problemi, che comprendono cambi di direzione artistica, penuria di membri del reparto di animazione e difficoltà comunicative, il vero antagonista del processo di sviluppo è stato il tempo. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, infatti, nel periodo dei cinque anni di sviluppo si sarebbe svolto gran parte del lavoro solo negli ultimi diciotto mesi finali.

Per limitare i danni, BioWare continua a migliorare ed aggiornare il suo RPG, e proprio nella giornata di ieri è stato pubblicato l'ultimo aggiornamento con modifiche alla creazione del personaggio e nuove opzioni romance per Scott Ryder. Mass Effect Andromeda è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.