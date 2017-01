Mass Effect Andromeda: i nuovi screenshot mostrano i nemici e i combattimenti

Dopo l'annuncio della data di uscita fissata per il 23 Marzo 2017 torna a mostrarsi grazie alla pubblicazione di nuove immagini tratte dal gioco, uno sguardo ravvicinato ad alcuni nemici, ai combattimenti e alle ambientazioni.

Gli screenshot sono stati pubblicati sul sito di Game Informer, e permettono di dare un'occhiata ai combattimenti, ai nemici e ad alcune ambientazioni del gioco: ve li abbiamo riportati nella galleria immagini a fondo pagina. Intanto è arrivato oggi il comunicato stampa di Bioware con la data di uscita ufficiale di Mass Effect Andromeda, atteso per il 23 Marzo 2017 su PC, Playstation 4 e Xbox One (al momento non è stata pianificata nessuna versione per Nintendo Switch).