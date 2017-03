Dopo i video relativi allae alladel gioco, arrivano tre nuovi filmati di gameplay di, che mostrano l'esplorazione del pianeta: i video contengono spoiler sulla trama e le meccaniche di gioco.

Il pianeta Eos si presenta decisamente ricco di risorse e ovviamente inospitale, pieno di nemici pronti ad attaccarci per mettere fuori combattimento la nostra squadra, come potete vedere nei tre video gameplay pubblicati in calce alla notizia.

Mass Effect Andromeda sarà disponibile in Europa dal 23 marzo nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, in attesa della recensione vi proponiamo la nostra prova della campagna single player.