Mass Effect Andromeda: un nuovo gameplay trailer incentrato sull'esplorazione

ha appena pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato a, il nuovo attesissimo capitolo della serie RPG in arrivo il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One.

La galassia di Andromeda è contenuta all'interno dell'Helius Cluster, una porzione dello Spazio in cui si trovano dozzine di sistemi stellari. Come già saprete, per esplorare l'universo di gioco potrete servirvi della Tempest sfruttando la sua mappa della galassia on-board. Navigando con la Tempest, ed esplorando lo Spazio, sarete in grado di guardare attraverso le finestre della nave ed osservare l'ambiente circostante in tempo reale. Una volta effettuato l'atterraggio, sarà invece il Nomad il vostro mezzo di trasporto.

In Andromeda saranno presenti più di 100 pianeti da esplorare. BioWare promette una forte caratterizzazione e una solida storia alla base di ciascuno di essi. Uno dei pianeti qui visitati è Eledin, dove il caldo si fa insostenibile e l'acqua scarseggiante. Tuttavia, sarà in potere del giocatore riuscire ad aumentare la vivibilità dei pianeti, così da poterli sfruttare per migliorare il nexus (la stazione spaziale dell'Andromeda Initiative) e potersi permettere la costruzione di avamposti. In alcuni di questi pianeti, infine, saranno presenti delle misteriose e apparentemente inaccessibili cripte: "Il farle ritornare in funzione, potrebbe sbloccare la chiave per la sopravvivenza della galassia".

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One.