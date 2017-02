Mass Effect: Andromeda: nuovo video gameplay dedicato al combat system

Come annunciato nella giornata di ieri, Electronic Arts ha pubblicato il primo di una serie di video gameplay dedicati a Mass Effect: Andromeda. Le immagini danno una panoramica sul combat system, illustrando le diverse tipologie di armi disponibili e le skill che possono essere apprese dal vostro personaggio.

L’introduzione di un jump-jet darà ai giocatori una nuova libertà di movimento, permettendogli di saltare, schivare e rimanere sospesi a mezz’aria mentre si fa fuoco. Il nuovo sistema di copertura dinamico trasformerà virtualmente ogni oggetto in una superficie con la quale ripararsi dagli attacchi nemici. L’ultimo capitolo dell’RPG fantascientifico di BioWare matterà nelle mani dei fan una grande quantità e varietà di armi con caratteristiche diverse in base alla loro provenienza, e saranno divise in pistole, fucili, e fucili di precisione/d’assalto, più tutta una serie di armi per il combattimento corpo a corpo. Le skill, infine, potranno essere apprese indipendentemente dalla classe selezionata, e sarà possibile scegliere tra tre macro categorie comprendenti combattimento, tech e biotico.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Mass Effect: Andromeda sarà disponibile il 23 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4.