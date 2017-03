Nel mentre è già disponibile la prova EA/Origin Access su Xbox One e PC,farà il suo debutto mondiale il prossimo 23 marzo. Per stemperare l'attesa, vi proponiamo in calce all'articolo un'ora di gameplay tratto dalla modalità multiplayer del nuovo titolo targato

Per conoscere tutte le informazioni su Mass Effect: Andromeda, vi rimandiamo alle nostre anteprime, con cui potete approfondire tutti i dettagli della campagna e della modalità multiplayer online.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda sarà disponibile a partire dal 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Il titolo sarà affiancato da una companion app per dispositivi iOS e Android.