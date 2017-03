Mass Effect Andromeda: Obiettivi e Trofei del gioco (Attenzione: Spoiler)

ExoPhase ha pubblicato la lista di Trofei e Obiettivi di, nuovo Action RPG diin arrivo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Di seguito trovate l'elenco completo, attenzione perchè le descrizioni dei Trofei contengono enormi spoiler sulla trama del gioco, se non volete anticipazioni potete interrompere qui al lettura.

Di seguito, tutti gli Obiettivi e Trofei di Mass Effect Andromeda per Xbox One e PS4, con nomi e descrizioni tradotte in italiano:

Il migliore di Andromeda

Ottieni tutti i trofei.

Fuochi d'artificio

Esegui 100 combo poteri.

Terminator

Uccidi 2000 nemici.

Siamo al top

Raggiungi il livello 40 in singolo o il livello 20 in multigiocatore.

Tutto al massimo

Uccidi un nemico con un'arma grado 5 in singolo o equipaggia un'arma grado 10 in multigiocatore.

Prestazioni elevate

Sblocca il grado 6 di ogni profilo in singolo o porta 1 statistica bonus a liv 6 in multigiocatore.

Massima potenza

Sviluppa un potere tecnologico, uno combattimento e uno biotico fino al grado 6 (in singolo).

Quasi alla meta

Raggiungi il livello 25 in singolo o il livello 15 in multigiocatore.

Lavoro di squadra

Crea sei squadre d'assalto o ottieni 25 medaglie Assistenza in multigiocatore.

Grande talento

Promuovi una squadra d'assalto al livello 20.

Jolly

Equipaggia tre profili diversi.

Tutto a posto

Porta al 100% la vivibilità di tutti i pianeti scoperti.

Terraformatore

Porta al 100% la vivibilità di un pianeta scoperto.

Artigianato

Crea una corazza o un'arma con 3 incrementi.

Serial scanner

Scansiona 100 oggetti diversi.

Crittografo

Completa 20 enigmi Relictum in una partita dall'inizio alla fine.

Morte dall'alto

Uccidi 100 nemici mentre sei sospeso in aria (in singolo).

Specialista della mischia

Uccidi 100 nemici con attacchi in mischia.

Unendo i poteri

Fai detonare 10 bersagli innescati da un compagno di squadra (in singolo).

Tiro preciso

Colpisci 250 punti deboli dei nemici usando un mirino (in singolo).

Medico!

Esegui 25 rianimazioni di compagni di squadra.

Micro-ingegneria

Uccidi 100 nemici usando delle macchine.

Rompighiaccio

Frantuma un nemico congelato con un attacco in mischia in salto (in singolo).

Strike!

Colpisci un nemico lanciandogli contro un altro nemico per 25 volte (in singolo).

Atterraggio brusco

Fai detonare una mina a innesco lanciandogli contro un nemico (in singolo).

Fuoco amico

Ordina alla tua IV Relictum di attaccare ogni tipo di nemico Relictum (in singolo).

Lancia trappole

Colpisci 25 nemici fluttuanti con Colpo stordente, Lancia o Incenerimento (in singolo).

Colpo improvviso

Usa un attacco in mischia per colpire 25 nemici fluttuanti (in singolo).

Esperto pirotecnico

Dai fuoco a tre nemici con un singolo attacco Lanciafiamme (in singolo).

Salto in lungo

Percorri almeno 30 metri con un solo salto (in singolo).

Heleus e le storie amorose

Completa una relazione amorosa con tre personaggi diversi tra tutte le partite.

Ryder Sorpresa

Mentre sei occultato, colpisci un nemico con un attacco Carica (in singolo).

Tempo di volo

Mantieni in aria il Nomad per 35 secondi.

Imperturbabile

Completa una partita “Folle” in singolo o 5 recuperi “Oro” in multigiocatore in qualsiasi base.

Veterano

Completa con successo 25 fra missioni squadra d'assalto e recuperi APEX in multigiocatore.

APEX

Completa la missione tutorial del multigiocatore.

Esploratore

Completa cinque fra missioni squadra d'assalto e recuperi APEX in multigiocatore.

Missione compiuta

Attiva Meridian.

Attivazione

Attiva la città Relictum.

Legami di famiglia

Riavvia il Pioniere.

Liberazione

Libera l'Arca salarian.

Punto d'appoggio

Fonda un avamposto.

Elevazione

Distruggi la struttura per l'elevazione o salva i prigionieri angara.

Primi passi

Incontra gli Angara su Aya.

Alleanza

Alleati con una fazione Fuorilegge.

Pioniere

Diventa il nuovo Pioniere.

Si comincia

Ottieni l'accesso alla Tempest.

Creatore di mondi

Attiva la prima cripta Relictum.

Bucaniere

Recupera la nave della colonia krogan.

Costruire dei ponti

Ferma il leader dei Roekaar.

Unità

Unisci gli avamposti per fronteggiare una minaccia comune.

Dare una mano

Aiuta la sorella di Vetra.

Tracciamento segnale

Trova l'origine dello strano segnale scoperto da Peebee.

Il buon esempio

Salva l'Arca asari.

Squadra al completo

Recluta tutti e 6 i compagni di squadra in singolo.

Primo contatto

Atterra su un pianeta alieno.

Mass Effect Andromeda sarà pubblicato in Europa il 23 marzo su tutte le piattaforme citate in precedenza. Una prova gratuita per gli abbonati EA Access sarà disponibile prima del lancio.