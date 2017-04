Mass Effect Andromeda: la patch 1.05 migliorerà le animazioni facciali

Nella giornata di oggi,ha pubblicato il suo piano di pubblicazione delle prossime patch con cui andrà a migliorare il lato tecnico del controverso, quarto capitolo della celebre serie Sci-Fi RPG.

Sul sito ufficiale del gioco, il General Manager Aaron Flynn ha postato una roadmap completa anticipando l'arrivo di tantissime migliorie.

"Sono passate due settimane dal lancio di Mass Effect: Andromeda, e siamo grati a coloro che si sono uniti a noi in questo viaggio. Anche se il gioco è ormai nelle vostre mani, si tratta solo dell'inizio. Sin dal lancio il nostro team ha continuato a prestare attenzione al vostro feedback, così da capire quali lati vi siano piaciuti, e dove invece possiamo ancora migliorare o evolvere", questa la premessa di Flynn.

"Questo giovedì, pubblicheremo una nuova patch (1.05, ndr) che risolverà diversi problemi tecnici (crash, migliori performance), ma che include anche una serie di aggiunte che ci avete richiesto, come ad esempio:

Permettervi di saltare il viaggio tra un pianeta e l'altro nella mappa della Galassia

Aumentare il limite dell'inventario

Migliorare l'estetica degli occhi di umani e asari

Migliorare il lip sync con il doppiaggio localizzato

Sistemare il movimento di Ryder quando ci si sposta a zig-zag

Migliorare il matchmaking e la latenza nel multiplayer"

La patch 1.05, in arrivo giovedì 6 aprile, migliorerà anche le tanto contestate animazioni facciali. Per consultare l'intero changelog dell'update vi rimandiamo al seguente link.

Entro i prossimi due mesi, BioWare pubblicherà altre patch con cui migliorerà il titolo in tanti altri aspetti. Tra le novità, ci saranno nuove opzioni per la creazione del personaggio, miglioramenti per le capigliature, per i dialoghi, per le opzioni delle romance, per le cutscene ed altro ancora.

Mass Effect: Andromeda è disponibile per PC (la protezione Denuvo è stata violata in 10 giorni), PS4 e Xbox One.