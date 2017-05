A inizio settimana,ha pubblicato la patch 1.06 per: questo corposo update risolve vari bug e problemi tecnici, oltre a migliorare la fluidità delle cutscene e l'esecuzione dei dialoghi durante le scene di intermezzo.

Per l'occasione, lo YouTuber "YongYea" ha pubblicato un video che mette a confonto la cutscene della versione originale, dell'aggiornamento 1.05 e dell'update 1.06, così da mostrare le effettive migliorie apportate dall'ultimo update.Potete vedere il risultato nel filmato in apertura. Ricordiamo che solamente per questo weekend, Mass Effect Andromeda è in vendita a prezzo scontato su PlayStation Store e EA Origin.