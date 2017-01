Mass Effect Andromeda: su PC si potrà modificare il FOV

Dopo avere mostrato le icone di Mass Effect: Andromeda su Xbox One e PS4 è tornata a parlare della versionedel gioco, confermando che su Personal Computer si potrà modificare il valore del(Field Of View). Non è detto che la feature venga inserita anche su console.

La conferma arriva direttamente da Ian Frazier, il Lead Designer di Mass Effect Andromeda, che rispondendo alla domanda di un utente ha confermato la possibilità di modificare l'ampiezza del campo visivo sulla versione PC del gioco (Frazier non è sicuro che l'opzione arrivi pure su Xbox One e PS4). Nell'attesa che Mass Effect Andromeda venga rilasciato il 23 Marzo su PC, Xbox One e PS4 (gli abbonati EA Access potranno provarlo in anticipo dal 16 Marzo), vi ricordiamo che di recente sono emersi nuovi dettagli sul gameplay e sul multiplayer, oltre a un'indiscrezione sul presunto abbandono del sistema Eroe/Rinnegato per i dialoghi.