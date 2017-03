Mass Effect Andromeda per PC: Guida per risolvere crash e problemi tecnici

La versione PC di(ora disponibile in prova per gli abbonati) è afflitta da alcuni problemi tecnici, tra cui improvvisi crash all'avvio, lag e problemi di stabilità del framerate. Abbiamo realizzato una guida che vi aiuterà a risolvere i principali errori riscontrati nella versione PC del gioco

Lag e framerate basso

Prima di tutto, dovrete assicurarvi di rispettare i requisiti minimi per il gioco, che menzionano una CPU Intel Core i5-3570 o AMD FX-6350, GPU NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon 7850 con 2 GB di memoria video, 8 GB di RAM e 55 GB di spazio su disco per l'installazione. I requisiti consigliati prevedono invece un processore Intel Core i7-4790 o AMD FX-8350, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 con 3 GB o AMD RX 480 con 4 GB di memoria video e 16 GB di RAM. Se il vostro PC rientra perfettamente all’interno di questi requisiti ma le prestazioni in-game non soddisfano le vostre aspettative, recatevi nel Pannello di Controllo della vostra scheda video NVIDIA e, alla voce "Modalità di gestione dell’alimentazione" presente nel menu "Gestisci le impostazioni 3D", selezionate "Preferisci le prestazioni massime".

Crash all’avvio

Se riscontrate crash e arresti improvvisi all’avvio di Mass Effect Andromeda, potreste aver bisogno di installare gli ultimi driver disponibili per il vostro sistema. Difatti, tali errori sono spesso causati da driver obsoleti che rendono pressoché impossibile giocare al titolo. Per facilitare la ricerca e l’installazione dei nuovi driver potete utilizzare il software (a pagamento) DriverScanner, che effettuerà la ricerca al posto vostro.

Schermata nera all’avvio

Se riscontrate una schermata nera all’avvio del gioco, assicuratevi di aver installato correttamente il Corsair Utility Engine. In alternativa, provate a disinstallare ed installare nuovamente Mass Effect Andromeda. Se il problema persiste, potreste provare a passare alla modalità Finestra premendo contemporaneamente i tasti Alt+Invio sulla vostra tastiera.

Il gioco non si avvia ma compare il relativo processo nel Task Manager

Se il gioco non parte ma il sistema segnala l’esecuzione del relativo processo nel Task Manager, il problema potrebbe essere legato al vostro antivirus o, in alternativa, al Firewall. Questi potrebbero infatti contrastare con l’ActivationUI.exe, processo relativo all’avvio del gioco. Per ovviare al problema, dovrete aggiungere ActivationUI.exe alle eccezioni dell’antivirus o del Firewall. Il percorso di default per il file è C:Program Files (x86)Origin GamesMass Effect AndromedacoreActivationUI.exe.

Problemi di connessione

Se riscontrate problemi di connessione o, più in generale, il gioco vi restituisce gli errori 10044, 5800, 5801, 5802, 5803 o 9001, provate innanzitutto a riavviare il vostro router. Assicuratevi inoltre di avere un NAT aperto e disabilitate eventuali VPN e Proxy. Se i problemi persistono, recatevi nel pannello di controllo del vostro router ed aprite le porte menzionate di seguito. TCP: 443, 17503, 17504, 10000-19999, 42210, 42130, 42230. UDP: 3659, 10000-19999. In tal modo, dovreste risolvere definitivamente il problema.

Ryder si blocca durante un’animazione e non risponde ai comandi

Se Ryder si blocca durante il gioco, potreste provare a passare dalla modalità Esplorazione a Combattimento e viceversa. In alternativa, provate a saltare e aprite il vostro scanner per poi chiuderlo dopo pochi secondi. Se ciò non dovesse funzionare, salvate i vostri progressi e riavviate il gioco.