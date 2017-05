è in offerta per un periodo limitato su Origin, la piattaforma di digital download di. Il giocopuò essere acquistato in versione Standard a 39,93 euro e in edizione Deluxe a 46,60 euro.

Si tratta indubbiamente di una bella occasione per acquistare Mass Effect Andromeda per PC ad un prezzo ridotto, con uno sconto pari al 33% sul prezzo di listino, normalmente pari a 59,99 euro. Ricordiamo che per tutto il fine settimana, il gioco è in offerta anche sul PlayStation Store, nel momento in cui scriviamo non ci sono invece promozioni attive sulla versione Xbox One.