Mass Effect Andromeda potrebbe uscire su Nintendo Switch in futuro

Bioware conferma le indiscrezioni di Laura Kate Dale che escludevano il debutto di Mass Effect Andromeda su Nintendo Switch, considerando il flop commerciale registrato da Mass Effect 3 su Nintendo WiiU . Le parole di Gamble fanno pensare a un approccio molto cauto della compagnia canadese: Mass Effect Andromeda non verrà rilasciato al lancio su Nintendo Switch, ma potrebbe arrivare in futuro se la console riuscirà a raggiungere una buona base installata in tutto il mondo.