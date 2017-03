Mass Effect Andromeda: la prima ora della campagna giocata in italiano

Manca ormai poco al debutto di, nuovo capitolo della fortunata serie targatain arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oggi, abbiamo giocato la prima ora della promettente campagna single player del titolo: tramite il filmato che trovate qui sotto, potete assistere alla replica del nostro livestream.

Attenzione: il video conterrà naturalmente spoiler maggiori sulla campagna di Mass Effect: Andromeda.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. A questo indirizzo potete dare uno sguardo all'editor di creazione del personaggio, mentre ricordiamo che domani Everyeye.it terrà un nuovo livestream dedicato al comparto multiplayer del sci-fi RPG di BioWare.