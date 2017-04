Nella giornata odierna, Everyeye.it ha dato inizio alla sua nuova serie dedicata a Mass Effect: Andromeda , nuovo capitolo della serie RPG di. Se vi foste persi il livestream di oggi pomeriggio, potete subito rimediare visionando la replica della trasmissione che trovate in calce alla notizia.

La serie su Mass Effect: Andromeda coinvolge gli spettatori sin dalla creazione del personaggio fino alla conclusione dell'avventura: per questo motivo, vi consigliamo caldamente di iscrivervi al nostro canale Twitch, in modo da rimanere sempre in contatto con la redazione e con la community.

Le prossime due puntate si terranno mercoledì 5 aprile alle ore 17:00, e venerdì 7 aprile alle ora 17:00. Vi aspettiamo!