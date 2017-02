Mass Effect Andromeda: primo sguardo al fumetto ufficiale

Polygon ha ricevuto in anteprima una copia del primo di, il fumetto ufficiale discritto da Jeremy Barlow e disegnato dall'artista Gabriel Guzman.

Mass Effect Discovery narrerà le vicende di un giovane Turia che proverà a infiltrarsi nell'Iniziativa andromeda per trovare uno scenziato che custodisce una potentissima arma di distruzione di massa. Il primo numero di Discovery farà la sua comparsa negli Stati Uniti il 12 aprile, al momento non ci sono notizie riguardo l'eventuale adattamento italiano della saga.



Mass Effect Andromeda uscirà invece il 23 marzo in Europa nei formati PC, Xbox One e PlayStation 4.