Mass Effect Andromeda: pubblicato il trailer su Nomad e Tempest

Come promesso ieri da BioWare , ecco il nuovo trailer diincentrato sul veicolo terrestre Nomad e sulla navicella spaziale Tempest. Potete visionare il filmato in apertura di articolo.

Se il rover Nomad servirà essenzialmente per esplorare efficacemente i pianeti su cui atterreremo, la Tempest, invece, fungerà da vera e propria hub per il giocatore: qui, infatti, sarà possibile, oltre che viaggiare nello Spazio, anche comunicare con i propri compagni d'avventura, pianificare le prossime mosse, e molto altro. Ricordiamo infine che una replica del Nomad in scala 1:18 è attualmente in vendita in Nord America; seguendo questo indirizzo potete guardare il suo unboxing.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in apertura, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il prossimo 23 marzo 2017 su PC, PS4 e Xbox One.