Mass Effect Andromeda: Requisiti minimi e consigliati con schede NVIDIA

ha pubblicato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di, svelando la configurazione richiesta per far girare il gioco a livello di dettaglio Minimo e Ultra.

Requisiti Minimi (1280x720)

CPU: Intel Core i5-3570 o AMD FX 6350

GPU: GeForce GTX 660

RAM: 8 GB

OS: Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10 a 64-bit

HDD: 55 GB di spazio libero

DirectX 11

Requisiti Raccomandati (1920x1080)

CPU: Intel Core i7-4790 o AMD FX 8350

GPU: GeForce GTX 1060 3GB, GeForce GTX 970

RAM: 16 GB

OS: Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10 a 64-bit

HDD: 55 GB di spazio libero

DirectX 11

Cosa ne pensate dei requisiti diffusi da NVIDIA? Ricordiamo che Mass Effect Andromeda arriverà nei negozi europei il 23 febbraio nei formati PC, Xbox One e PlayStation 4. Nelle scorse ore, è trapelata anche la lista di obiettivi e trofei del gioco, ricordiamo che l'elenco contiene spoiler sulla trama.