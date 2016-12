Mass Effect Andromeda sarà giocabile in anticipo su Xbox One con EA Access?

Grainger Games, rivenditore di videogiochi britannico, sta promuovendo, il quarto capitolo della serie RPG sci-fi di, indicando la disponibilità anticipata del gioco per gli utenti Xbox One possessori di abbonamento a

Sicuramente si tratterebbe di un'ottima notizia per i giocatori Xbox One, dopo che nelle scorse settimane si sono visti negata la possibilità di giocare in anticipo a Titanfall 2 (Battlefield 1, al contrario, è stato reso disponibile alcuni giorni prima del lancio). Tuttavia, consigliamo ai lettori di prendere con le pinze la notizia, in attesa che sia Electronic Arts stessa a fornire informazioni ufficiali in merito.

Mass Effect: Andromeda uscirà durante la primavera 2017 su PC, PS4 e Xbox One. Recentemente, BioWare ha parlato della versione confermata per PS4 Pro del titolo, e delle ipotetiche per Xbox Scorpio e Nintendo Switch.