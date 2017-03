Mass Effect Andromeda: Sara Ryder protagonista del nuovo trailer

edhanno pubblicato un nuovo trailer per, nuova iterazione della celebre serie RPG da oggi disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il trailer, che trovate riportato in testata, vede come protagonista Sara Ryder, nel mentre le azioni a schermo sono accompagnate dai quote di varie testate internazionali e messe in risalto dal brano “Human” di Rag’n’Bone Man.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in apertura, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda è da oggi disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Recentemente sono stati rivelati i prezzi delle microtransazioni effettuabili in-game; mentre a questo indirizzo potete consultare una guida all'editor del personaggio.