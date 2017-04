Mass Effect Andromeda scontato su Amazon

Segnaliamo una nuova offerta di Amazon Italia dedicata a: per un periodo limitato, il gioco sarà disponibile con uno sconto di 20 euro, la versione PC costa 39.99 euro mentre le edizioni per PS4 e Xbox One hanno un prezzo pari a 48,99 euro.

In entrambi i casi, lo sconto è pari a 20 euro sul prezzo di listino (rispettivamente 59,99 euro su PC e 69,99 euro su console), inoltre è possibile acquistare l'edizione Steelbook a 51.90 euro, prezzo valido su tutte le piattaforme. Di seguito i link per l'acquisto:

Mass Effect Andromeda è l'ultimo capitolo dell'epopea Sci-Fi di BioWare, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.