include un simpatico easter egg dedicato a, popolare franchise diche nei mesi scorsi ha "omaggiato" il ritorno della seriecon alcuni artwork promozionali.

Per "scovare" questo easter egg vi basterà recarvi nelle cabine della nave spaziale Tempest, sopra al letto troverete in bella vista due peluche che ritraggono i personaggi di Plants vs Zombies, come potete vedere nel video pubblicato in calce alla notizia.

Ricordiamo che Mass Effect Andromeda sarà disponibile in Europa da domani (giovedì 23 marzo) nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.