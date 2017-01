Mass Effect Andromeda: secondo shinobi602 la versione PS4 avrà la modalità 1080

Come confermato da BioWare, sviluppatore di Mass Effect Andromeda, il prossimo capitolo della nota saga fantascientifica godrà di miglioramenti tecnici su PlayStation 4 Pro. Stando a quanto riportato sul forum NeoGAF da shinobi602, tra le modalità per la console mid-gen di Sony ci sarà anche quella a 1080p.

Leggendo il post del noto insider, recentemente accusato dai fan Xbox di patteggiare per il brand PlayStation, oltre che ad un’opzione upscale in 4K sarà possibile scegliere di giocare a Mass Effect Andromeda in full HD nativo con alti dettagli grafici. Questo, si presume, permetterebbe alla console di risparmiare risorse altrimenti dedicate all’upscale, consentendo al gioco di mantenere un framerate migliore.

Riportando un’ immagine GIF che mostra la fase d’atterraggio della nave Tempest, un’utente di NeoGAF ha avanzato l’ipotesi che potesse trattarsi della schermata di caricamento durante la discesa. Shinobi602 ha commentato la cosa sostenendo che ci saranno invece diverse sequenze di partenza e atterraggio per ogni pianeta.

Trattandosi di rumor, vi invitiamo a considerarli come tali previa ufficializzazione da parte di BioWare.

Mass Effect: Andromeda sarà disponibile il 23 marzo per PC, Xbox One e PlayStation 4.