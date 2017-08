ha pubblicato la patch 1.10 per: l'aggiornamento è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme e non aggiunge nuovi contenuti, limitandosi a correggere bug e problemi minori segnalati dalla community.

Si tratta di una patch di mantenimento che non prevede, come detto, l'aggiunta di novità sul fronte dei contenuti. Ricordiamo che recentemente BioWare ha pubblicato una demo del gioco, durante l'ultima riunione con gli azionisti, Electronic Arts si è detta soddisfatta dei risultati commerciali di Mass Effect Andromeda, nonostante questo si rincorrono da tempo le voci che vorrebbero la serie in pausa a tempo indeterminato.