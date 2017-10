Mass Effect Andromeda si appresta a entrare nel Vault di Origin e EA Access

ha annunciato tramite un comunicato sul sito ufficiale i nuovi titoli e contenuti che entreranno nel Vault dinei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Fra questi troviamo un po' a sorpresa anche Mass Effect Andromeda, l'ultimo capitolo della celebre serie uscito a marzo e oggetto di pesanti critiche da parte dei videogiocatori per i suoi problemi tecnici al Day One. Gli abbonati su PC e Xbox One riceveranno inoltre le versioni di prova di Star Wars Battlefront II e Need For Speed Payback, mentre Dead Space 3 e la demo di The Sims 4 arriveranno esclusivamente su EA Access. Ricordiamo che è possibile iscriversi ai due servizi al prezzo di 3,99 euro al mese o 24,99 euro all'anno.