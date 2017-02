Mass Effect Andromeda: le side quest prenderanno spunto da The Witcher 3

si ispirerà aper la realizzazione delle side quest di. Lo studio canadese ha intenzione di abbandonare la strutturazione dei contenuti secondari adottata in, spesso criticata per aver proposto delle missioni sin troppo ripetitive tra loro e un numero esagerato di fetch quest.

Un membro della software house ha così dichiarato al riguardo: " Bioware ha imparato molto da Inquisition, ma ha anche appreso molto da quanto fatto da altri giochi, come ad esempio The Witcher".

Dragon Age: Inquisition ha spesso proposto al giocatore una quantità sconfinata di contenuti, ma non sempre questi si sono rivelati di interesse per il giocatore. Con Mass Effect: Andromeda il focus sarà la qualità dei contenuti, che questa volta non subirà le conseguenze dell'ambiziosa volontà di creare un progetto su larga scala. L'RPG di CD Projekt forinsce un buon esempio in questo senso: "The Witcher 3: Wild Hunt ha molti contenuti secondari di grande qualità, che offrono collegamenti con la storia e che presentano storie interessanti e cutscene dedicate".

Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One.