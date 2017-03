Mass Effect Andromeda: svelati i prezzi delle microtransazioni

includerà microtransazioni per il multiplayer, tramite le quali sarà possibile acquistare casse contenenti vari oggetti casuali, tra cui costumi, potenziamenti, abilità, armi e altro ancora. Nelle scorse ore, molti negozi online hanno inserito in listino le "", svelando prezzi e tagli dei vari pacchetti

Per quanto riguarda l'Europa, i tagli saranno i seguenti:

500 punti - 4,99 euro

1.050 punti - 9,99 euro

2.150 punti - 19,99 euro

3.250 punti - 29,99 euro

5.750 punti - 49,99 euro

12.000 punti - 99,99 euro

Come potete notare, si parte dal pacchetto con 500 punti venduto a 4.99 euro mentre il massimo spendibile sarà 99,99 euro per 12.000 Punti Andromeda. Al momento, BioWare non ha ancora rivelato il prezzo delle singole casse, non è chiaro quandi quanti bauli potremo acquistare ad esempio con 500 o 1.000 crediti.

Ricordiamo che Mass Effect Andromeda sarà disponibile in Europa dal 23 marzo, per saperne di più vi invitiamo a seguire le nostre dirette dedicate al single e multiplayer, in programma il 15 e 16 marzo.