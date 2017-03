Mass Effect Andromeda: svelato il peso del gioco, nuovi dettagli sul multiplayer

Secondo quanto riportato da alcuni giocatori su Twitter,ha aperto il preload disu Twitter le piattaforme. Tutti coloro che hanno effettuato il preordine potranno dunque procedere con il download del gioco.

Il file pesa 42.19 GB su Xbox One e 42.9 GB su PlayStation 4, mentre su PC saranno necessari circa 55 GB di spazio libero per l'installazione, senza dimenticare i 2 GB aggiuntivi necessari per la day one patch.

Emergono inoltre nuovi dettagli sul comparto multiplayer del gioco: al lancio saranno disponibili cinque mappe, ovvero Firebase Sandstorm, Firebase Zero, Firebase Icebreaker, Firebase Magma e Firebase Derelict, con la possibilità di selezionare ben 25 personaggi creati appositamente per il multigiocatore. Nuove mappe saranno distribuite in futuro tramite DLC gratuiti, come già confermato da BioWare.

Mass Effect Andromeda uscirà in Europa il 23 marzo, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra prova della campagna single player, in attesa della recensione.