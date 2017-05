Tornano i, le offerte della settimana sui migliori titoli per. Tra i giochi in promozione fino al prossimo 15 maggio segnaliamo

Tra i giochi in offerta su Xbox One per gli utenti Gold, troviamo Mass Effect Andromeda scontato del 35%, The Division e The Division Gold Edition scontati entrambi del 60%, Saints Row IV: Re-Elected e Saints Row IV: Re-Elected & Gat Out Of Hell scontati del 75% e Ghostbusters al 67%. Gli utenti Silver, invece, potranno usufruire di uno sconto del 33% su Resident Evil Game+Movie Deal.

Per consultare la lista completa dei Deals With Gold di questa settiman vi rimandiamo al blog di Major Nelson.