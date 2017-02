Mass Effect Andromeda: un trailer mostra i bonus preorder e un breve scorcio del multiplayer

ha pubblicato un nuovo trailer perdedicato ai bouns inclusi nel preordine del gioco. Il video permette di dare un'occhiata a una breve sequenza di gameplay tratta dalla modalità multiplayer: lo trovate in cima alla notizia.

Il bonus del preordine include l'armatura Deep Space Explorer per il protagonista Ryder, una skin unica per il Nomad e un booster pack per la modalità multigiocatore. Nel breve scorcio di gameplay tratto dal multiplayer possiamo vedere un personaggio biotico e un Krogan nel bel mezzo dell'azione. Ricordiamo che Bioware ha iniziato a diffondere i primi dettagli sui nuovi personaggi del party, presentandoci l'asari Peebee e i due companion umani Liam e Cora. Mass Effect Andromeda uscirà il 23 Marzo su PC, Xbox One e PS4.