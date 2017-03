Mass Effect Andromeda: un trailer per la prima missione APEX

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo trailer didedicato alla prima missione multiplayer APEX, chiamata Drack’s Missing Scouts e disponibile da adesso fino al 27 marzo.

In questo evento speciale i giocatori dovranno comporre una squadra ed esplorare la nuova mappa "Firebase Paradox", nel tentativo di scongiurare una potenziale minaccia Kett. Si tratta della prima di una serie di missioni online che permetteranno agli utenti di giocare con nuovi personaggi, armi e oggetti. Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Mass Effect Andromeda è disponibile in Europa da oggi, su Xbox One, Playstation 4 e PC. Sulle nostre pagine trovate una guida all'editor del personaggio e un confronto tecnico delle edizioni console.