Mass Effect Andromeda: un'ora di gameplay della campagna single player

Oggi abbiamo giocato a, il nuovo attesissimo episodio della saga RPG sviluppata da. Nel caso vi foste persi la nostra diretta, ve ne riproponiamo qui sotto la replica integrale, con cui potete assistere a più di un'ora di gameplay tratto dalla campagna.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 23 marzo 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nel mentre gli abbonati a EA/Origin Access possono già mettere le mani su una prova preliminare del comparto single player del titolo. Per tutte le ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione.