Mass Effect Andromeda: una petizione per aggiungere il doppiaggio italiano

A inizio settimana,ha confermato che, una notizia che ha diviso in due la community, tra chi vuole assolutamente le voci nella nostra lingua e chi preferisce invece giocare con l'audio in inglese.

I giocatori scontenti da questa scelta sembrano essere davvero tanti e alcuni di loro hanno deciso di lanciare una petizione su Change.org, per chiedere a BioWare ed Electronic Arts di aggiungere il doppiaggio italiano a Mass Effect Andromeda:

"E' insopportabile il modo in cui i videogiocatori italiani vengono trattati sempre più spesso dai produttori americani. Il ragionamento alla base è puramente commerciale e si basa sul fatto che compreremo il gioco comunque che ci piacciano o no certe scelte.

Vi invito a cancellare ora il vostro preordine e a non comprare il gioco al day one, in attesa di novità positive sul doppiaggio italiano da BioWare o EA. Solo in questo modo possiamo invertire una tendenza che se no rischierebbe di estendersi a giochi futuri. Chiediamo a BioWare ed Electronics Art di tornare sulla loro scelta, se non in tempo per l'uscita, allora con una patch o un DLC."

Questo il testo che introduce la petizione, al momento firmato da poco meno di 300 persone. Se volete dare il vostro contributo potete cliccare qui.