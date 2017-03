Mass Effect Andromeda: Unboxing della Collector's Edition

Vi proponiamo l'unboxing della collector's edition di: oltre ad una custodia steelbook su cui campeggia il logo dell'Andromeda Initiative, la confezione contiene anche un dettagliato modellino (non radiocomandato) del, l'ATV con cui i protagonisti potranno esplorare le superfici dei pianeti della nuova galassia.

Un pacchetto davvero interessante per tutti i fan della saga BioWare, prima di lasciarvi al video unboxing vi ricordiamo che Mass Effect Andromeda (versione Standard e Collector's Edition) sarà disponibile dal 23 marzo in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.