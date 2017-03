Mass Effect Andromeda: uno sguardo alla guida strategica ufficiale

Con l'uscita diormai alle porte,ha diffuso tutti i dettagli sulla guida strategica ufficiale dedicata al gioco, confermando che insieme alla versione standard verrà pubblicata una collector's edition con diversi contenuti extra.

La guida strategica contiene diversi walkthrough passo dopo passo, le mappe illustrate per le varie aree di gioco, molte informazioni sulle tattiche in combattimento e altro ancora. Insieme alla versione standard, Prima Games pubblicherà una collector's edition della guida che includerà il commento degli sviluppatori, una cover rigida e un booster pack per il multiplayer. Per saperne di più vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale dell'editore.

Nell'attesa che Mass Effect Andromeda esca nei negozi il 23 Marzo su PC, PS4 e Xbox One, potete dare un'occhiata al trailer di lancio ufficiale, alla missione lealtà di Liam Costa e a un lungo video gameplay di 52 minuti. Nel gioco completo ci saranno più di 1200 personaggi unici. Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.