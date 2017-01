Mass Effect: Andromeda uscirà in Europa il 23 marzo 2017

aveva promesso maggiori dettagli in giornata per il suo attesissimo titolo, e così è stato: la software house canadese ha annunciato cheuscirà il 21 marzo in Nord America e il 23 dello stesso mese in Europa.

Il General Manager di BioWare, Aaryn Flynn, ha inoltre accompagnato l'annuncio con un comunicato rivolto ai giocatori: "Mass Effect: Andromeda è il nostro Mass Effect più ambizioso di sempre. Racconteremo storie completamente nuove, ci saranno nuovi personaggi, pianeti, specie, e novità di gameplay. E per la prima volta Mass Effect si servirà del Frostbite engine, un motore grafico incredibile che sta apportando delle straordinarie migliorie grafiche alla saga di Mass Effect. Per raggiungere tutto questo, prenderemo tutto il tempo che abbiamo a disposizione per far sì che riceviate la miglior esperienza possibile.

Durante queste vacanze, gli sviluppatori di BioWare hanno portato a casa una versione preliminare del gioco, che noi chiamiamo "holiday build". Questa è una vecchia tradizione dello studio, che risale sin dal primo Mass Effect. In molti ci hanno quindi giocato il più possibile su PC o su console nelle proprie case. Di ritorno dalle vacanze, il feedback è stato ottimo. Ricevere l'approvazione dei membri del nostro studio, molti dei quali hanno giocato dei ruoli fondamentali nella realizzazione della trilogia originale, è stato decisamente un fattore chiave per convincerci a fissare l'uscita del gioco a questa data."

Infine, Flynn ha voluto ringraziare i giocatori per la passione e l'entusiasmo dimostrati durante i mesi scorsi, quando la compagnia ha iniziato a divulgare materiale inedito per il gioco: "La vostra passione per il franchise è ciò che ci guida. Siamo entusiasti di quanto siamo riusciti a spingere oltre il titolo, e speriamo che la vostra attesa possa essere infine ripagata".

Mass Effect: Andromeda uscirà in Europa il 23 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.