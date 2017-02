Mass Effect Andromeda: vediamo i modelli dei personaggi nel dettaglio

ha pubblicato un nuovoper i personaggi di, una raccolta di immagini in alta risoluzione che ci permette di apprezzare anche i piccoli dettagli dei modelli. Una buona occasione per dare uno sguardo ravvicinato ai protagonisti della nuova avventura spaziale.

Il Character Kit può essere consultato sul blog ufficiale di Bioware, dove potete espandere le schede dei vari personaggi messi a disposizione. Oltre a illustrare qualche particolare estetico in più sui protagonisti, le immagini in alta definizione dei modelli permetteranno ai fan di cimentarsi in nuovi artwork amatoriali, cosplay e altro ancora. A proposito dei nuovi personaggi di Mass Effect Andromeda, vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno rilasciato qualche informazione su Peebee (la compagna Asari) e sui due companion umani Liam e Cora.

Il gioco è atteso per il 23 Marzo su PC, Xbox One e Playstation 4.