Mass Effect Andromeda: vediamo il Nomad radiocomandato in azione

ha pubblicato un video presentativo per il modellino radiocomandato del, il veicolo terrestre presente inche ci permetterà di esplorare i vari pianeti presenti nel gioco.

Il modellino è in scala 1:18, e può essere guidato attraverso un'applicazione per smartphone via Wi-Fi: potete vederlo in azione nel trailer proposto in cima alla notizia. Gli utenti americani avranno la possibilità di acquistare una collector's edition di Mass Effect Andromeda che comprende la replica del veicolo Nomad, direttamente dallo store ufficiale di Bioware (purtroppo non è prevista la spedizione al di fuori degli Stati Uniti). Vi ricordiamo che il gioco uscirà in Europa il 23 Marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.