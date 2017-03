Mass Effect Andromeda: la versione attuale a confronto con una build del 2016

This Gen Gaming ha pubblicato un video che mette a confronto la versione attuale dicon una precedente build del 2016. Il filmato mostra notevoli differenze tra le due versioni, mettendo in luce un cambio di direzione artistica e alcune modifiche effettuate ai modelli poligonali, alle armi e ad alcune ambientazioni.

Secondo quanto riportato dell'autore della comparativa, le immagini tratte dalla build di aprile 2016 mostrano uno stile più oscuro e maturo, mentre in seguito assistiamo a una virata nell'uso dei colori e dei toni generali, con uno stile meno aggressivo e più colorato. Anche le animazioni dei personaggi sembrano aver subito delle modifiche, risultando secondo la sua analisi, meno realistiche. Voi cosa ne pensate?

Ricordiamo che Mass Effect Andromeda sarà disponibile in Europa dal 23 marzo nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione del nuovo action RPG di BioWare.