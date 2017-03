Mass Effect Andromeda: un video mostra l'editor di creazione del personaggio

Manca ormai poco al debutto di, nuovo attesissimo capitolo della fortunata saga sci-fi RPG. In questo nuovo video che vi proponiamo, andiamo a vedere tutte le opzioni che ci fornirà l'editor di creazione del personaggio con cui intraprenderemo l'avventura.

Come potete notare dal filmato che trovate in calce all'articolo, l'editor appare davvero ricco, e offre molteplici opzioni per caratterizzare a dovere il proprio Ryder (che sia maschio o femmina). Un dettaglio interessante, è rappresentato dal fatto che potremo delineare anche i tratti somatici del padre del protagonista che, logicamente, presenterà delle forti somiglianze con i suoi figli.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Nelle ultime ore, BioWare ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al comparto multiplayer, inoltre vi proponiamo la nostra prova della campagna single player.