Mass Effect Andromeda: un video ci permette di esplorare il Nexus

Un nuovo video di gameplay perci permette di esplorare il, la gigantesca stazione spaziale di Andromeda che ricorda molto da vicino la Cittadella presente nella trilogia originale.

AVVERTENZA SPOILER: Anche se non si tratta di uno spoiler vero e proprio, il video che vi abbiamo linkato in basso vi mostra le ambientazioni del Nexus, quindi guardatelo soltanto se non avete paura di rovinarvi la sorpresa.

Il video è disponibile al seguente indirizzo: possiamo dare un'occhiata alle varie sezioni del Nexus, il microcosmo presente in Andromeda che avrà una funzione molto simile a quella ricoperta dalla Cittadella nella triologia originale di Mass Effect.

Ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 Marzo su PC, Xbox One e Playstation 4. I video precedenti ci hanno mostrato i pianeti esplorabili e i primi 13 minuti di gioco dell'avventura.