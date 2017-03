Mass Effect Andromeda: i voti della stampa internazionale

arriverà nei negozi europei giovedì 23 marzo ma questa mattina è scaduto l'embargo per le recensioni del nuovo Action RPG di, scopriamo dunque come la stampa internazionale ha accolto il nuovo episodio della serie.

Nel momento in cui scriviamo, l'accoglienza sembra essere discreta, ma non eccezionale, con tanti voti non particolarmente esaltanti. Tra le varie recensioni segnaliamo quelle di PCGamer (80/100), PCGamesN (8/10), IGN.com (7.7/10), Polygon (7.5/10), GamesRadar Plus (3.5/5), Destructoid (6.5/10), GameSpot USa (6/10), USGamer (3/5) e Digital Trends (5/10). Da segnalare come Eurogamer.net definisca Andromeda come "probabilmente il peggior RPG BioWare di sempre".

Su Metacritic, le versioni PlayStation 4 e PC hanno un Metascore pari a 73 mentre nel caso dell'edizione per Xbox One il Metascore sale a 76, in entrambi i casi si tratta di un giudizio destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mass Effect Andromeda.