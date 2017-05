Mass Effect in pausa: BioWare commenta le voci trapelate sul web

Nella giornata di ieri, Kotaku ha pubblicato un report secondo cuiavrebbe messo in pausa la seriea causa dei tiepidi risultati commerciali di. Oggi,risponde ai rumor.

Proprio Kotaku ospita la replica di Yanick Roy, Studio Director di BioWare Montreal: "BioWare ed Electronic Arts continueranno a supportare Mass Effect Andromeda con uno sguardo sempre attento al futuro. I team di EA Worldwide Studios sono pieni di creativi di grande talento e siamo lieti di dar loro una mano nello sviluppo di nuovi progetti. BioWare e Motive Studios condividono gli stessi uffici a Montreal, per questo alcuni membri del nostro studio stanno collaborando anche con Motive, e viceversa. Restate sintonizzati per saperne di più sui progetti di BioWare in arrivo nei prossimi anni."

Il supporto a Mass Effect Andromeda continuerà (proprio ieri è stato pubblicato un nuovo aggiornamento) mentre non ci sono notizie certe riguardo il futuro della serie.