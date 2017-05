Mass Effect: secondo alcune fonti interne, la serie è stata messa in pausa

Brutte notizie per i fan di: secondo alcune fonti di, dopo il lancio diavrebbe ha messo in pausa la serie. Ciò non vuol dire che la software house abbandonerà il franchise, ma solamente che al momento nessuno sta lavorando al prossimo episodio.

Come se non bastasse, sembra che BioWare Montreal, studio responsabile dell'ultimo capitolo, sia stato pesantemente ridimensionato: le fonti affermano che una parte degli impiegati è stata trasferita presso EA Motive per occuparsi di Star Wars Battlefront II, mentre i rimanenti aiuteranno BioWare nello sviluppo di altri progetti e continueranno a pubblicare update e patch per il multiplayer di Andromeda. Per ora gli organi ufficiali non hanno commentato la vicenda, restiamo dunque in attesa di aggiornamenti per saperne di più.