Mates, Cicciogamer e FaviJ ospiti a Let's Play insieme a tanti altri YouTuber

Sono amati per la loro irriverenza e creatività: sono gli, gli artisti della rete, che con i loro video sono riusciti a conquistare milioni di persone in tutta Italia. Quest’anno, alcuni di loro saranno ospiti a, il primo festival del videogioco d’Italia, per incontrare i loro fan, firmare autografi e dispensare abbracci.

Let’s Play, che aprirà le sue porte al pubblico dal 15 marzo, diventerà la "casa degli YouTubers" a partire da venerdì 17 e fino al 19 marzo. Le star del "tubo" presenti presso le caserme Guido Reni (in via Guido Reni 7) sono: Mates, LaSabrigamer, Tudor, Awed, J0k3R; Grax, Gioseph, Federic95, Jakidale, Sbuci, Sabaku no Maiku; Cicciogamer89 e FaviJTV.

Di seguito, date e orari per incontrarli:

Mates, LaSabrigamer, Tudor, Awed, J0k3R: presenti venerdì 17 a partire dalle 13.00, sabato 18 a partire dalle 12.00 e domenica 19 a partire dalle 11.00

Grax, Gioseph, Federic95, Jakidale, Sbuci: disponibili venerdì 17 a partire dalle 12.00, sabato 18 e domenica 19 a partire dalle 10.00

Sabaku no Maiku, ospite del Festival venerdì 17 dalle ore 11.00 e sabato 18 dalle ore 10.00

Cicciogamer89 disponibile sabato 18 a partire dalle 12.00 e domenica 19 dalle 11.00

FaviJTV a Let’s Play domenica 19 a partire dalle ore 11.00

Per tutta la giornata gli Youtubers si alterneranno sul palco all’interno dell’area Let’s Go Viral interagendo con il pubblico e mettendosi alla prova con alcuni dei videogiochi più amati di sempre, il tutto corredato da momenti ad hoc, nel corso dello spettacolo, in cui scenderanno dal palco e incontreranno i propri fan. Nessuna fila quindi, perché tutti potranno avere la possibilità di scattare una foto, farsi fare un autografo e persino abbracciare gli YouTubers.

E per chi non si accontenta, arriva la radio partner ufficiale del festival! RDS darà infatti l’opportunità ai suoi ascoltatori di vincere gli esclusivi pass per incontrare i propri idoli nel backstage. Un appuntamento imperdibile per i fan che avranno la possibilità di parlare con gli Youtubers, chiedere un autografo per le magliette, abbracciarli e farsi selfie durante un incontro unico. In aggiunta, i fan di RDS 100% Grandi Successi avranno la possibilità di aggiudicarsi diversi pass silver (che permettono di accedere gratuitamente al Festival per tre giorni) e pass gold (che garantiscono l’accesso per tutti e cinque i giorni), entrambi con accesso anticipato alle ore 9.00.

Per provare a vincere i pass per il backstage e i biglietti premium per accedere a Let’s Play, basta pochissimo: fino al 12 marzo, gli utenti potranno giocare online con l’RDS Play Social al seguente link.

Ricordiamo inoltre che, per giocare, è necessaria la registrazione alla community di RDS. Registrarsi è facile: basta utilizzare Facebook o inserire i propri dati. A partire dal giorno 13 marzo, i fortunati vincitori, estratti a sorte, verranno contattati da RDS.